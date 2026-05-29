ANI plantea solución al boquete que afecta la bahía de Cartagena de Indias

La aparición de un boquete de origen antrópico en el Canal del Dique ha generado preocupación entre la comunidad pesquera, marítima y portuaria de Cartagena, debido al impacto que podría ocasionar en la bahía por el aumento de sedimentos.

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Con el propósito de encontrar una solución definitiva, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), liderada por su presidente, Óscar Torres Yarzagary su equipo, lideró una mesa técnica con la Dirección General Marítima (Dimar), la Oficina de Gestión del Riesgo y la concesión Ecosistemas del Dique, en la que se socializó la propuesta técnica para el cierre del boquete y así evitar mayores afectaciones ambientales y operativas en la bahía de Cartagena.

“La estrategia planteada que le pedimos implementar al concesionario del Canal del Dique consiste en acelerar la elaboración de los diseños para el cierre del boquete. Asimismo, la Sociedad Portuaria Bavaria se ha comprometido a avanzar en la gestión social con las comunidades aledañas para socializar los trabajos que se realizarán. Nuestro objetivo es agilizar este proceso para obtener, en el menor tiempo posible una respuesta efectiva, con una coordinación previa con las entidades competentes”, manifestó Óscar Torres, presidente de la ANI.

Los diseños de la intervención serán desarrollados durante el mes de junio de 2026, con el objetivo de iniciar las obras en julio de este mismo año, una vez se adelanten las socializaciones pertinentes.

Por su parte, Martín Giraldo, gerente general de Ecosistemas del Dique, aseguró que desde el proyecto existe total disposición para avanzar de manera articulada y ejecutar esta solución en el menor tiempo posible.

Para la ANI, atender esta situación es una prioridad, ya que permitirá proteger la bahía de Cartagena, garantizar mejores condiciones para la actividad pesquera y facilitar la navegación segura de las embarcaciones que transitan por el Canal del Dique.