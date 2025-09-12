Cali intensifica operativos contra hurtos en motocicleta

La capital del Valle y la Policía refuerzan las medidas de seguridad tras los recientes casos de hurto en motocicleta.

Con un grupo especial de investigación y capturas en curso, buscan dar respuestas rápidas a la ciudadanía, la más afectada por esta modalidad delictiva.

Aumento de hurtos preocupa a la comunidad

En los últimos días se han registrado varios casos de hurtos cometidos por delincuentes que se movilizan en motocicleta, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos.

Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo los ciudadanos son intimidados y despojados de sus pertenencias en cuestión de segundos. Esta situación ha aumentado la percepción de inseguridad en la ciudad.

Ante estos hechos, el secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, reiteró el compromiso del Distrito en la lucha contra esta modalidad. El funcionario destacó que la Alcaldía, en coordinación con la Policía, conformó un grupo especial de investigación para identificar y capturar a los responsables.

“Con respecto a los videos sobre hurtos a personas y a vehículos que están circulando en Cali, reiterar que el Alcalde ha dispuesto, en coordinación con la Policía, un grupo especial de investigación que está haciendo la identificación de los responsables de estos hechos”, explicó García.

Capturas y acciones de la Policía Metropolitana

El comandante de la Policía de Cali, general Henry Bello, confirmó que ya se logró la captura de un hombre señalado de cometer un hurto a pasajeros de un vehículo bajo esta modalidad.

Ademas, el oficial aseguró que se mantienen operativos focalizados en diferentes zonas, con el fin de prevenir nuevos delitos y enviar un mensaje de contundencia contra la delincuencia.

“Se logró la captura de un individuo que participó en un hurto a pasajeros de un vehículo utilizando esta modalidad. Continuaremos con la estrategia contra la delincuencia para dar resultados concretos a la ciudadanía”, señaló Bello.

Ciudadanía, la más afectada

Los hurtos en motocicleta no solo representan pérdidas materiales para las víctimas, sino que también generan temor e incertidumbre en la vida cotidiana.

Comerciantes, conductores y transeúntes han expresado su preocupación por el incremento de estos hechos y solicitan mayor presencia policial en las calles.

El gobierno caleño ratificó que seguirá trabajando para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la seguridad en la capital del Valle.