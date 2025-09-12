“Cada alianza internacional es inversión en seguridad para Colombia”: MinDefensa por viaje a Londres

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, hizo parte del XVIII Pre-Congreso Boyacense de Derecho Procesal que se desarrolló en Tunja / Foto: Suministrada.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, realizó en Londres una agenda para reforzar la cooperación internacional frente a amenazas transnacionales y consolidar nuevas capacidades para la seguridad nacional.

Durante su visita, el ministro Sánchez se reunió con Dan Jarvis, ministro de Seguridad del Reino Unido, con quien hablaron de acuerdos para ampliar el intercambio de conocimiento, impulsar proyectos conjuntos en defensa y promover la adopción de tecnología de punta en las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia.

El jefe de la cartera de Defensa también participó en la feria Defense and Security Equipment International (DSEI), un escenario global de innovación en seguridad.

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, cumplió en Londres una agenda para reforzar la cooperación internacional.



Se reunió con Dan Jarvis, ministro de Seguridad del Reino Unido y participó en la feria Defense and Security Equipment International (DSEI), un escenario… pic.twitter.com/TUT8KQ7krw — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 12, 2025

Allí evaluó sistemas de drones, antidrones, blindados y ciberseguridad, considerados esenciales para enfrentar amenazas emergentes y proteger a la población.

“Cada alianza internacional que consolidamos es una inversión directa en seguridad y confianza para Colombia”, afirmó.

El jefe de la cartera destacó que las nuevas tecnologías permitirán “salvar vidas y dotar a nuestras Fuerzas con las mejores capacidades para proteger al país hoy y en el futuro”.

La agenda incluye próximos encuentros para fortalecer los sistemas de videovigilancia ciudadana y la cooperación en dominio marítimo, con el fin de prevenir el crimen organizado y otras amenazas transnacionales.

Estas iniciativas dependen, en parte, de la aprobación del presupuesto de 2026 para asegurar su continuidad y sostenibilidad.