Aumentan casos de enfermedades huérfanas en el Huila durante los últimos años

Neiva

Desde el año 2016 hasta la semana epidemiológica 32 del 2025, el departamento del Huila registra un acumulado de 1.419 casos de enfermedades huérfanas. Durante el 2023 fueron notificados 210 pacientes y en el 2024 la cifra ascendió a 231. En lo que va del presente año ya se contabilizan 171 casos, cifra que corresponde en parte a diagnósticos de años anteriores.

Carlos Montalvo, de la secretaria de salud departamental, comento que “estas patologías, en su mayoría de origen genético, no siempre cuentan con un tratamiento curativo. Sin embargo, los pacientes reciben manejo de soporte que ayuda a aliviar los síntomas y a mejorar su calidad de vida. Algunas enfermedades pueden autolimitarse, pero otras requieren medicación especializada para su control”.

En cuanto a la mortalidad, entre 2016 y 2025 se han registrado 132 defunciones en personas diagnosticadas con enfermedades huérfanas. Aunque no todas las muertes se atribuyen directamente a estas patologías, sí se confirma su presencia en los registros oficiales. En el transcurso del 2025 se han reportado tres fallecimientos en pacientes con este tipo de diagnóstico.

Las autoridades de salud departamental trabajan junto a las instituciones para fortalecer el proceso de notificación al sistema de vigilancia. Actualmente, se estima que existen cerca de 3.000 tipos de enfermedades huérfanas, lo que representa un reto en el diagnóstico y en la identificación de los casos. El objetivo es que, al detectarse, sean reportados oportunamente para garantizar el seguimiento y la atención adecuada.