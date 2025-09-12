Alertan por estafas con ofertas de viviendas en Cúcuta
Autoridades buscan a los responsables de las ofertas a incautos
Cúcuta
La Alcaldía de Cúcuta, a través de la Secretaría de Hábitat, denunció que se están presentando falsos proyectos de vivienda en el municipio.
Por este motivo el secretario de habitat David Alvarado dijo a Caracol Radio que “no se debe pagar a terceros por trámites de vivienda, ya que la entidad tiene entre sus funciones y proyectos la Titulación Gratuita de Predios Fiscales y el Mejoramiento de Vivienda de Interés Social y/o Prioritario”.
Indicó el funcionario que por estos servicios no se realiza cobros y cualquier pago a particulares es un fraude.
Así mismo instó a la comunidad a denunciar ante las autoridades a quienes soliciten dinero, y a informarse a través de los canales oficiales de la entidad ubicada en la calle 10 No. 0E-16 Edificio Centro Empresarial Hotel Tonchalá, Bloque B, oficina 305; o al correo electrónico sec.habitat@cucuta.gov.co; para evitar ser víctimas de
estafa.
Frente a estos hechos el gobierno local realizó una serie de recomendaciones para evitar esta situación:
• No pague por trámites.
La alcaldía de San José de Cúcuta, por intermedio de la
Secretaría de Hábitat, es la única entidad autorizada para iniciar y llevar a cabo todos los proyectos de vivienda en el municipio y no cobra por ningún trámite relacionado con la asignación o gestión de subsidios de
vivienda.
• Desconfíe de intermediarios. Las personas que solicitan dinero en nombre de la entidad
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CUCUTA; o la SECRETARÍA DE
VIVIENDA, actualmente SECRETARÍA DE HÁBITAT, son
estafadores. No realice pagos a terceros, ni entregue
información personal o financiera a personas desconocidas.
• Utilice canales oficiales. Infórmese sobre los programas de vivienda y los procedimientos directamente en la página web de la Alcaldía; en las oficinas de la Secretaría de Hábitat del municipio; o a través de sus canales de comunicación oficiales.
• Denuncie los fraudes. Si es víctima de alguna de estas estafas, denuncie inmediatamente ante la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación o las autoridades competentes para que investiguen y sancionen a los responsables.
Cómo identificar una estafa.
• Solicitan dinero en efectivo o a través de transferencias para
‘agilizar’ el proceso.
• Ofrecen viviendas que parecen ‘demasiado buenas’ para ser verdad.
• Le piden entregar documentos personales o información bancaria
por adelantado.
• Los estafadores a menudo le instan a tomar una decisión
inmediata para que no tenga tiempo de pensar o verificar la
información
• Si le ofrecen auxilios de vivienda sin un esfuerzo o inversión razonable, es una clara señal de estafa.
• Si recibe un correo o mensaje, busque el sitio web oficial de la entidad.
• La solicitud de datos sensibles por canales no seguros, mensajes o llamadas con errores de ortografía o gramática.