“Actuamos bajo la legalidad”: alcalde Federico Gutiérrez sobre viaje a Washington

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió su reciente visita a Washington, Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con congresistas demócratas y republicanos, así como con el subsecretario de Estado. Según explicó, el viaje se realizó de manera legal y con el propósito de “defender los intereses de Colombia y de las ciudades”.

Frente a las críticas y a las demandas que ha recibido, el mandatario aclaró que nunca actuó en nombre del Gobierno Nacional, por lo que no incurrió en ninguna falta a la Constitución.

“Es que la ley es muy clara: nosotros debemos pedir permiso al Concejo de Medellín si está sesionando y, si no lo está, al gobernador. Todos los trámites se cumplieron. Pero más allá del requisito legal, lo importante era la convicción de ir a defender a Colombia, hablar por millones de colombianos, no solo por la gente de nuestra ciudad, y lo vamos a seguir haciendo”, señaló Gutiérrez.

Agenda en Estados Unidos

Durante su agenda en Washington, el alcalde expresó preocupaciones sobre el riesgo de una eventual descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos debido al aumento de los cultivos ilícitos. En su criterio, esa medida no debería afectar la cooperación en seguridad ni el comercio, pues tendría graves consecuencias económicas y sociales para el país.

Gutiérrez también cuestionó las políticas del Gobierno nacional frente a la lucha contra el narcotráfico y a la llamada “paz total”, al considerar que han deteriorado las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Otro de los puntos centrales fue la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. El mandatario agradeció el apoyo de las agencias estadounidenses Homeland Security (HSI) y el FBI, cuyos operativos han permitido capturas y condenas contra redes criminales en Colombia.

En Miami, Gutiérrez se reunió con agentes de HSI, quienes visitarán Medellín en los próximos días para reforzar los protocolos de cooperación y adelantar nuevas operaciones de desmantelamiento de estas organizaciones.

Además, el alcalde confirmó que solicitó al Gobierno de Estados Unidos estudiar la extradición de los responsables del ataque del frente 36 de las disidencias de las Farc contra un helicóptero de la Policía, hecho que dejó 13 uniformados muertos.