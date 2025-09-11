Campañas de gestión social a población vulnerable en Norte de Santander

Norte de Santander

Desde el despacho de la gestora social del departamento Norte de Santander, se dieron a conocer tres campañas de gestión social que se adelantan en esta región y que van dirigidas a población vulnerable del departamento.

“El objetivo primordial de la gobernación es salvarlas vidas de nuestros niños, niñas, adolescentes, mujeres y sobre todo también de mamitas gestantes que presentan algunos problemas durante sus embarazos. En estas campañas que hemos podido realizar año tras año, brindamos esperanza a todas estas personas” dijo Cecilia Soler, esposa del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.

Las tres campañas son “la detención temprana y malformaciones congénitas, donde año tras año se realizan ecografías importantes a las mamitas gestantes para que puedan revisar cómo vienen sus niños y poder detectar a tiempo y enrutar programas especiales (...) La otra campaña es la detección oportuna de cáncer de seno y también se encuentra la campaña de patologías del corazón en niños, niñas y adolescentes”.

Aseguró Solar que con estas campañas sociales han llegado “a todos los municipios de Norte de Santander este año. Seguimos trabajando uno a uno con estas campañas para mejorar la calidad de vida de todos los nortesantandereanos”.