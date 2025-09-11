Un equipo del Ministerio de Trabajo hizo una inspección a la sede Andrés DC en Medellín

Medellín

Este miércoles, un equipo del Ministerio de Trabajo llegó hasta las instalaciones del restaurante Andrés DC de la sede en Medellín, donde realizó una inspección a las condiciones de seguridad laboral que tienen implementadas las directivas de ese restaurante ubicado en el sector de la Avenida El Poblado.

Los funcionarios se reunieron con las directivas de la empresa presentes en el lugar, con quienes luego, después de una pequeña charla, comenzó el recorrido guiado que se extendió durante un poco más de una hora; así lo pudo evidenciar Caracol Radio, que pudo estar en el lugar y evidenció el momento en el que ingresaron y cuando terminó el recorrido.

Luego de esto, los funcionarios del Ministerio de Trabajo continuaron conversando por un rato con los directivos en un espacio amplio del restaurante y no se pudo tener información de qué revisaron y cuáles fueron las conclusiones.

Desde la oficina de comunicaciones corporativas de la cadena de restaurantes le informaron a este medio de comunicación que luego de la socialización de la visita se acordó la elaboración de un comunicado de prensa oficial, explicando lo que se revisó y las posibles recomendaciones del ministerio para el lugar, pero al momento de esta publicación dicha comunicación no había llegado.

Otras visitas en el país

Recordemos que el pasado viernes cinco de septiembre de 2025 se registró un accidente con una cámara de humo en la sede del mismo restaurante en la ciudad de Bogotá que dejó en ese momento a nueve personas con algún tipo de lesión, por lo que el Ministerio del Trabajo ordenó una inspección en todas las sedes del país de la cadena de restaurantes Andrés DC, que se ha venido efectuando en los últimos días; este miércoles fue en Medellín.

Recordemos que este es el segundo accidente reportado en esta prestigiosa empresa de restaurantes, pero el primero en la sede Chía. En agosto del 2024, Laura Villamil, bailarina del establecimiento, sufrió un accidente laboral que le causó quemaduras en el 80% de su cuerpo.