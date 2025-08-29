Procuraduría lanza decálogo para prevenir indebida participación de funcionarios en política

En el marco del Congreso Nacional de Mineria 2025 con sede en Cartagena, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, emitió una directiva para evitar la indebida participación de los servidores públicos en política.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se trata de un decálogo de advertencias dirigidas a garantizar lo que ha denominado la Paz Electoral en todo el país.

Precandidatas del Centro Democrático lideraron conversatorio en Congreso Nacional de Minería

“Eso no solo va dirigido a servidores públicos de cualquier nivel, sino también a particulares que ejercen transitoria función pública como notarios, como la gente de las cámaras de comercio o quienes administran recursos públicos también así sean particulares. Se trata de una vigilancia estricta; que no haya un aprovechamiento de la posición dominante en el ejercicio del cargo sobre el eventual elector”, manifestó Eljach.

Cualquier funcionario que desacate la norma incurrirá en mala conducta con la máxima sanción, de acuerdo a lo expresado por el jefe del Ministerio Público. También se hizo un llamado a la ciudadanía, a participar activamente ejerciendo control social sobre las autoridades e instituciones públicas que atenten contra los comicios.