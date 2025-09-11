Senadora Lozano: gobierno Petro quiere repetir decretazo para el Presupuesto 2026, pero no será así
La senadora Angélica Lozano criticó el intento de “decretazo” para el Presupuesto 2026 y advirtió sobre el aumento de la deuda
Angélica Lozano. Foto: Proporcionada a W Radio
La senadora Angélica Lozano expresó su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno Nacional intente aprobar el Presupuesto 2026 por decreto, como ya ocurrió este año. Advirtió sobre el riesgo de un aumento descontrolado de la deuda y criticó la baja ejecución presupuestal actual.
En una reciente entrevista con 6AM de Caracol Radio, Lozano señaló que el Gobierno parece inclinado a repetir la estrategia del decretazo para aprobar el presupuesto: “Claramente el gobierno quiere decretazo. Eso le quedó gustando porque el presupuesto este año, como fue por decreto, tuvo las manos libres a sus anchas. El presidencialismo, pues muy cómodo”.
Lozano criticó la falta de coherencia del Gobierno en materia presupuestal, recordando que el propio ministro de Hacienda se había comprometido a limitar el gasto: “El gobierno el 17 de junio en el marco fiscal de mediano plazo dijo, se autocomprometió, dijo el ministro de Hacienda que el presupuesto sería igual al de este año que avanza actualizado únicamente por IPC, por inflación. Eso da unos 530 billones”.
