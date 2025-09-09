Tras salida de MinTic, Partido de la U no asistirá a reunión con Petro sobre presupuesto 2026( Página Partido de la U )

En la tarde de este martes 9 de septiembre el Partido de la U informó que sus coordinadores y ponentes del Presupuesto General de la Nación para 2026, no asistirán a la reunión que fue convocada por el presidente Gustavo Petro para hoy en Casa de Nariño.

“Los coordinadores y ponentes del Partido de la U en el trámite del Presupuesto General de la Nación informan que no atenderán la invitación extendida por el Presidente de la República para sostener una reunión sobre el proyecto en curso”.

Según informaron en un breve comunicado, dicha decisión responde a “criterios de autonomía legislativa y a la necesidad de mantener un debate técnico y plural en el Congreso, sin condicionamientos externos”.

Aún así, hay que señalar que minutos antes de que la colectividad anunciara que no asistirá el encuentro, el presidente Petro aceptó la renuncia del ministro de las TIC, Julián Molina, quien era cuota del Partido de la U en el gabinete ministerial.

Pese a esto, afirmaron desde el partido que reafirman su compromiso “con el análisis riguroso del presupuesto, en defensa de los intereses ciudadanos y la sostenibilidad fiscal”.