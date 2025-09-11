Sector de marroquinería en Cúcuta advierte que no hay mano de obra para este oficio en la ciudad

Se incautó mercancía de contrabando por $4.700 millones representada en calzado, confecciones, textiles y marroquinería.( Caracol Radio/ César Flechas )

Cúcuta

María Fernanda Cadena, presidente de Corpoincal alertó en la inauguración de Expocuc 4.0, que el gremio está atravesando un difícil momento, debido a la disminución de mano de obra calificada para la producción de zapatos en la ciudad.

“Las ventas a principio de año estuvieron super flojas, después de mitad de año se dispararon” dijo Cadena.

Sin embargo, agregó que “la mano de obra, la gente y los muchachos no se están capacitando, entonces queremos, ojalá, que podamos articular pronto ese proyecto, de la mano con el Ministerio de Educación para que podamos tener a los muchachos de los colegios públicos con estas electivas, de las empresas que hay en nuestra región: confección, calzado, carpintería, para que cuando salgan de los colegios tengan a disposición nuestras empresas para poder trabajar”.

Según la Cámara de Comercio de Cúcuta, hay 8.000 empresas de calzado en esta región con 25 mil trabajadores.