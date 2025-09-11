Alcalde de Cúcuta proyecta el parque de diversiones extremas más grande de América Latina
Asegura que el proyecto están en etapa de estudios.
Cúcuta
Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, aseguró este miércoles 10 de septiembre, que la administración municipal adelanta un ambicioso proyecto que busca darle a esta ciudad el parque de diversiones extremas más grande de América Latina.
“Estamos hasta ahora iniciando los estudios, para lo que va a ser el parque extremo en la ciudad de Cúcuta. La idea es hacer el parque extremo más importante de centro y sur América. Es una apuesta bastante seria, bastante importante, pero hasta ahora vamos a comenzar con los estudios” dijo Acevedo.
Aseguró que ya se adelantó el “estudio de prefactibilidad, con una inversión importante de 473 millones de pesos, que arrojó el sitio exacto, de acuerdo, a un análisis de ciudad”.
Enfatizó el mandatario que esta es la principal apuesta que tiene para la ciudad de Cúcuta, en temas turísticos, “y esperamos que muchas personas quieran venir a disfrutar de estas atracciones que va a tener este parque extremo”.
El lugar elegido para dicho proyecto es el cerro San Pedro.