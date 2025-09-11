Reconocida docente y lideresa social, fue asesinada en el sur del Cauca

Sucre, Cauca

Una lideresa social, madre comunitaria y reconocida docente fue asesinada en el municipio de Sucre, Cauca.

El asesinato de la dirigente Luz Enid Guzmán Macias se registró en zona rural de Sucre, cuando se desplazaba hacia su lugar de residencia en la vereda Quiteto.

Versiones preliminares indican que la lideresa fue atacada por presuntos integrantes del ELN, quienes le dispararon en varias ocasiones. La mujer fue trasladada al Hospital Universitario San José de Popayán, pero murió debido a la gravedad de sus heridas.

Leonardo González, coordinador de Indepaz, señaló que “Luz Enid era una lideresa social y docente comprometida con la defensa de los derechos humanos y el liderazgo comunitario en el sur del Cauca”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana para el municipio de Sucre y para líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, en las cuales señala el riesgo al que se enfrentan las personas que se dedican a la defensa de los derechos en esta zona del departamento.

Con Laura Enid Guzmán, ya son 30 los líderes sociales asesinados en el departamento y 115 en lo que va del 2025 en el país