Presupuesto 2026: Así está el ambiente en el Congreso previo a discusión del monto de $557 billones

Este jueves las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso se reunirán en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes para decidir si aprueban o no el monto de 557 billones de pesos que fue presentado por el Gobierno Nacional para garantizar el Presupuesto General de la Nación para 2026.

Previo a la discusión, la principal solicitud que desde el legislativo se ha hecho al Gobierno es que se reduzca el monto propuesto en al menos 40 billones de pesos.

A propósito, el Partido Cambio Radical anunció que no acompañarán el proyecto tal como fue presentado.

“No apoyaremos un presupuesto que aumenta el gasto de funcionamiento en más del 11 %, mientras se intenta tapar el hueco fiscal con una tributaria improvisada. El país no necesita más impuestos ni promesas vacías. El Gobierno tiene que recortar gastos, no seguir inflando el Estado. Exigimos ajustes reales, menos burocracia y transparencia total sobre el financiamiento. Colombia merece seriedad, no más ensayo y error”.

Por su parte, el senador y precandidato presidencial del Partido Conservador, Efraín Cepeda, cuestionó que el Gobierno esté buscando que “a las comisiones económicas a que le aprobemos una reforma tributaria por la puerta de atrás”. Afirmó además que apoyará la solicitud de reducción del Presupuesto.

“Hoy los congresistas que se resistan a rebajar el monto, equivale a decir que sí van a aprobar una reforma tributaria. En el caso de Efraín Cepeda votaré negativamente la reforma tributaria y por supuesto positivamente la reducción del presupuesto de 26 billones de pesos de la tributaria que grabará, y lo repito, a las clases bajas y medias de la población si sale a la luz”.

¿Qué dicen desde la bancada del Gobierno?

Pese a esto, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, insistió en que el monto del Presupuesto no debe bajar en más de 10 billones de pesos. Mencionó también considera que se puede llegar a un acuerdo.

“Porque esto afectaría los programas sociales del Estado. El Gobierno ha cedido en importantes puntos, como el tema de los impuestos a las cervezas y a los fermentados, que es algo en lo que ha insistido la ciudadanía, los distintos gobiernos, los distintos partidos”.

Hay que recordar que el plazo para que el Congreso de la República defina si aprueba o no el proyecto del Presupuesto presentado por el Gobierno nacional vence este lunes 15 de septiembre y que caso de no ser aprobado por el legislativo, terminaría saliendo por decreto.