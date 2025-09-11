Piedad Bonnett se sincera sobre su libro La Mujer Incierta: Autobiografía, vulnerabilidad y rebeldía

La reconocida poeta, novelista y crítica literaria Piedad Bonnett describió “La Mujer Incierta” como su libro más autobiográfico hasta la fecha, aunque aclaró que no se trata de una autobiografía tradicional.

Su libro más íntimo y revelador

“Es absolutamente autobiográfico, es la única vez que de verdad he hecho un libro autobiográfico en el sentido de que soy yo la protagonista, ahora no es una autobiografía. Es un libro que a partir del tema del cuerpo, que es como el hilo conductor, habla de una serie de cosas de mi propia vida, pero siempre pensando también en mujeres de mi generación y en mujeres en general”.

Bonett explicó que el libro aborda temas como la educación recibida y la búsqueda de la libertad. “Solo toco unos temas de mi propia vida como lo que te estaba diciendo el cuerpo también la educación que recibí como una cosa que nos determina para siempre y sobre todo el tema de la libertad y de las elecciones cuánto me equivoqué yo cuánto también hice por encima de todo lo que eran digamos los imperativos que me coaccionaban”.

En ese sentido, la autora destacó la importancia de mostrar la vulnerabilidad para mostrar que siempre tenemos incertidumbres: “No para mostrarme como una heroína sino precisamente como dice el título para mostrar que uno siempre tiene incertidumbres y bueno eso es vulnerabilidades para mostrar que yo soy vulnerable y que muchas mujeres y muchos hombres también lo son”.

“Soy una rebelde a través de la literatura”

Bonett también reflexionó sobre su rebeldía a lo largo de los años: “Yo sigo siendo una rebelde, pero de una manera particular, porque ya no me doy cabezazos contra el mundo como cuando tenía 14 años, sino que también, digamos, primero he adquirido serenidad, porque me han tocado cosas muy duras, como la enfermedad de Daniel y su muerte, pero también porque uno con el paso de los años como que va adquiriendo cierta ponderación y cierta sabiduría”.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio: