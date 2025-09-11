Mayor Garzón se defiende: razones detrás de la acusación de Petro sobre nexos con el narcotráfico

Luego de que el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia confirmara en la noche del 10 de septiembre el retiro del inspector general de la institución, por solicitud del presidente Gustavo Petro, al considerar que el alto mando estaría relacionado con la acción de grupos al margen de la ley, el mayor general Hernando Garzón Rey, hablo el 11 de septiembre en los micrófonos de 6AM de Caracol Radio y negó cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico y explicó las acusaciones hechas por el mandatario.

“Decirle a Petro mirándole los ojos, con hechos y con pruebas, que lo indujeron a un error (...) Fue un fusilamiento moral, la información que le dieron no está con los hechos”, aseguró el mayor

Noticia en desarrollo...