Los señalamientos de Petro contra el General Hernando Garzón: Vínculos con narcos y cultivos de coca

La decisión del presidente Gustavo Petro de apartar del servicio al mayor general Hernando Garzón Rey, ha generado controversia por las razones que expuso para solicitar su salida.

El presidente Petro aseguró que tomó la decisión de apartar del servicio al oficial, por supuestos indicios de vínculos con grupos narcotraficantes y actividades relacionadas con cultivos de hoja de coca.

Puntualizó en que entregó a la Fiscalía las denuncias y acusaciones, para que inicien con la investigación y esclarezcan los hechos.

“Se entrega a la Fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor”, dijo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la salida del General ante información recibida sobre una posible relación del oficial con actividades ilícitas y vinculadas al narcotráfico.

El General salió de la Institución bajo la causal de “llamamiento a calificar servicios”.

¿Qué respondió el General por su salida?

El Mayor General Hernando Garzón Rey negó estar vinculado con grupos de narcotraficantes, y que se dio cuenta de salida de la Institución por la publicación del presidente Gustavo Petro.

Explicó que el ministro Pedro Sánchez le explicó que su salida se obedece a una foto que le llegó a él con un anónimo, y reiteró en que nadie lo escuchó, ni le permitió defenderse por acusaciones de las que asegura que son completamente falsas.