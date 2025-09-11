Interpol emite notificación amarilla para buscar a Gabriel Eduardo Cano, desaparecido en Bogotá

La Interpol emitió una notificación amarilla para la localización de Gabriel Eduardo Cano Díaz, joven de 18 años reportado como desaparecido desde el pasado 12 de agosto en Bogotá.

Última vez visto

Según el registro internacional, Gabriel Eduardo fue visto por última vez cuando asistió a una cita de ortodoncia en el barrio Camilo Torres y posteriormente en cámaras de seguridad de un supermercado en Kennedy. Allí retiró dinero y permaneció cerca de 30 minutos, pero no se conoce hacia dónde se dirigió después.

El testimonio de la madre

Su madre, Nelly Díaz, contó que hasta ahora no han recibido información concreta sobre el paradero de su hijo:

• “La última vez que lo vimos fue el 12 de agosto cuando él asistió a la cita de ortodoncia sobre las 10 de la mañana”.

• “La última vez que lo vimos en video fue en la Olímpica de Kennedy, donde estuvo unos 30 minutos”.

• “Ya pusieron el cartel amarillo de Interpol y me van a asignar un nuevo fiscal”.

La mujer también manifestó su preocupación por la falta de resultados en la búsqueda. “Falta apoyo de la Policía, falta apoyo de la autoridad, falta seguridad en las calles”, aseguró.

Quién es Gabriel Eduardo

De acuerdo con su familia, Gabriel Eduardo es un joven de hogar, responsable y disciplinado. Estudió diseño gráfico junto a su hermano y vivía con su abuela materna. Su madre subrayó que no tenía “mañas” ni consumía drogas, por lo que considera extrañas las circunstancias de su desaparición.

Nelly Díaz pidió a los ciudadanos que cualquier información sea entregada únicamente a través de los canales oficiales de la Fiscalía. “No podemos dar números personales porque hay gente malintencionada que también llama a extorsionar”, advirtió.

La familia ha difundido la información en redes sociales y grupos de apoyo a personas desaparecidas, mientras esperan que las autoridades fortalezcan la investigación.