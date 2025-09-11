Inician obras de pavimentación en la vía Campoalegre – Algeciras

Neiva

La pavimentación de la vía que conecta a Campoalegre con el centro poblado de Algeciras será una realidad. En el mes de agosto, una empresa vinculada a Ecopetrol asumió la segunda fase del proyecto por un valor de 20.500 millones de pesos. Este tramo se suma al contrato inicial firmado en marzo, con lo que se completan los recursos para intervenir 10 kilómetros.

El alcalde confirmó que el primer tramo ya cuenta con los procesos contractuales finalizados y se espera que las obras avancen antes de culminar el año. En cuanto a la segunda fase, el mandatario indicó que podría arrancar entre marzo y mayo del 2026. La intervención permitirá mejorar el tránsito en la ruta 45 y garantizar condiciones óptimas para los usuarios de este corredor vial.

Alexander Martínez Ballesteros, alcalde de Algeciras, comento que “el proyecto es estratégico para el desarrollo económico de la zona, pues los campesinos podrán transportar con mayor facilidad sus productos a las plazas de mercado del país. Con la pavimentación, el tiempo de viaje entre Campoalegre y Neiva se reducirá a tan solo 40 minutos, especialmente al complementarse con la variante Campoalegre y la vía hacia Leticia. Así, se fortalece la conectividad y se impulsa la competitividad agrícola”.

Pese a este avance, el alcalde advirtió que las vías terciarias del municipio siguen siendo un gran reto. Con más de 600 kilómetros rurales afectados por el invierno reciente, la falta de maquinaria y recursos limita la atención oportuna. Según el mandatario, el 90% de las veredas presentan afectaciones, lo que dificulta la movilidad y genera pérdidas para los campesinos que dependen de estas carreteras para sacar sus cosechas.