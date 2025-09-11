En el Quindío, investigan la muerte de un hombre al parecer por intoxicación con Yagé

Armenia

Las autoridades judiciales y de salud investigan la muerte de un hombre que al parecer se intoxico con Yagé durante un ritual espiritual en el municipio de la Tebaida en el Quindío.

Estamos hablando de Alejandro Gutiérrez Barreto de 34 años de edad que murió en el hospital PIO X de La Tebaida, Quindío debido a problemas que le habrían provocado presuntamente el consumo de Yagé en hechos que se presentaron el 7 de septiembre en una finca ubicada en zona rural del edén tropical del Quindío durante un acto espiritual de una comunidad indígena.

El secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón explicó “está en valoración de medicina legal para confirmar cuál es la causa del deceso, se ha asociado con una intoxicación y precisamente pues de acuerdo a los hallazgos y la parte clínica se evidenciaba que la persona había estado en una actividad con enteógenos, por consumir Yagé.

Y agregó “Esto es delicado, pues que todos sabemos que solo por el hecho de que me digan a mí que es de origen herbal, las sustancias que yo vaya a consumir son inocuas, este tipo de sustancias tienen efectos secundarios, de características psiquiátricas, que tienen complicaciones a veces con vómitos, diarrea, y con un proceso que se llama rapdomiolitis, que es una ruptura de las proteínas del músculo que genera mioglobina y terminan generando daño renal y ese daño renal pues conlleva a hipertensión arterial y a problemas asociados a temas cardíacos y de insuficiencia respiratoria.

Esperamos pues que se entreguen los exámenes de parte del Instituto Nacional de Medicina Legal para confirmar el diagnóstico.

Importante también puntualizó el funcionario que las personas que tienen algún tipo de patologías concomitantes o que tengan algún tipo de enfermedades de base o que estén consumiendo algún otro tipo de medicamentos, pues obviamente consulten antes de irse a una aventura psicodélica como esta.

En el municipio de Circasia en el Quindío, en medio del dolor de familiares, amigos y compañeros se cumplieron las exequias de Alejandro Gutiérrez Barreto de 34 años de edad, sus familiares esperan respuestas por parte de las autoridades frente a la muerte de su ser querido.