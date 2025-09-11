El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 11 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol debate sobre las posibilidades de Millonarios de entrar a los ocho.

Santiago Giordana festeja un gol con Millonarios ante el Medellín. (Photo by: Camilo Moreno/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Santiago Giordana festeja un gol con Millonarios ante el Medellín. (Photo by: Camilo Moreno/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Juan Sebastián Cedeño Vargas

El Pulso del Fútbol, 11 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol, 11 de septiembre de 2025

42:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Santiago Giordana festeja un gol con Millonarios ante el Medellín. (Photo by: Camilo Moreno/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las virtudes y problemas de la Selección Colombia durante las Eliminatorias. César dijo: “El gran problema de Colombia no es del medio hacía arriba, tenemos dos jugadores determinantes, Lucho y James. Los problemas nuestros están del medio hacia atrás”. Sobre el tema Steven agregó: “Colombia demostró que es insegura atrás, y eso lo dijo Néstor Lorenzo en la zona mixta. No hay que ver tantas estadísticas para llegar a esa conclusión, yo ya se lo había dicho”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad