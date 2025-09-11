El Pulso del Fútbol, 11 de septiembre de 2025
El Pulso del Fútbol debate sobre las posibilidades de Millonarios de entrar a los ocho.
Santiago Giordana festeja un gol con Millonarios ante el Medellín. (Photo by: Camilo Moreno/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las virtudes y problemas de la Selección Colombia durante las Eliminatorias. César dijo: “El gran problema de Colombia no es del medio hacía arriba, tenemos dos jugadores determinantes, Lucho y James. Los problemas nuestros están del medio hacia atrás”. Sobre el tema Steven agregó: “Colombia demostró que es insegura atrás, y eso lo dijo Néstor Lorenzo en la zona mixta. No hay que ver tantas estadísticas para llegar a esa conclusión, yo ya se lo había dicho”.
