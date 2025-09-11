Coronel Elver Alfonso asumirá la Dirección de la DIJIN en reestructuración clave de la Policía

Cómo lo anticipó Caracol Radio el pasado 13 de agosto, el coronel Elver Alfonso será nombrado como nuevo director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), según anunció el director general de la Policía Nacional, general Carlos Triana.

El coronel Evert Mejía, quien se desempeña actualmente como director de la DIJIN irá a Estados Unidos a un curso de la institución.

Por su parte, el coronel Alfonso venía de liderar el GAULA, unidad que ahora estará a cargo del coronel Edgar Andrés Correa.

Estos movimientos hacen parte de la segunda fase de una reorganización estratégica de la institución, que también incluye otros relevos:

• El coronel Gerson Bedoya llega a la comandancia de la Policía en Cauca y el coronel Germán Alonso Manrique a la de Popayán.

• General Andrés Fernando Serna se integrará al Plan Democracia, la unidad que refuerza la seguridad en época electoral y que tendrá la responsabilidad de proteger los comicios a nivel nacional.

• En la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, el general Carlos Germán Oviedo Lamprea, proveniente de la Metropolitana de Cali, asumirá el mando. El coronel Jorge Andrés Bernal Granada, quien lo ocupaba como encargado, pasará a dirigir la Policía en el departamento de Norte de Santander.

También asumen nuevas responsabilidades la coronel Rocío Milena Melo Puerto como comandante del Departamento de Policía Caldas y el coronel Paulo Javier Galindo Valencia en el Departamento de Policía Casanare.

De acuerdo con la institución, estos cambios buscan fortalecer la seguridad e inteligencia en un momento clave para el país, especialmente de cara a las elecciones.