Continúa el retorno de indígenas Emberá en Bogotá: más de 400 regresarán a sus territorios // Caracol Radio

Este jueves 11 de septiembre, más de 7 entidades de la alcaldía de Bogotá siguen trabajando para que se dé el retorno de los indígenas Emberá a sus territorios de origen.

Esta vez será el turno para la comunidad asentada en la UPI La Florida. En este lugar son al menos 400 indígenas los que manifestaron voluntariamente ser parte del proceso de retorno.

“Nuestro último día de retorno con las personas que están en la Florida, sabemos que cerca de 415 personas retornarán para poder llegar a cerca de 1.600 personas en total en esta semana”, aseguró la Consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación, Isabelita Mercado.

Al menos 6 gestores del Distrito fueron agredidos

Mientras se adelantaba el retorno de más de 500 indígenas que estaban asentados en la UPI La Rioja, cerca de 6 gestores de la Alcaldía de Bogotá que ayudaban en esto fueron agredidos por algunos integrantes de la comunidad.

Lo que se sabe de la situación es que resultaron heridos mientras se desalojaba el edificio donde se quedaron algunos indígenas que no querían regresar a sus territorios.

A pesar de esta situación, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, destacó el resultado de la jornada.

“La jornada arranca muy temprano, la coordinación entre los equipos ha sido fundamental, la colaboración también de la comunidad que se alistó desde el día de ayer y muy temprano comenzaron a ser parte de todo el proceso. Tuvimos, como es natural en este tipo de situaciones, algunos momentos tensos que se resolvieron rápidamente”.

La UPI La Rioja es una infraestructura que debe ser intervenida por su precaria condición física y sanitaria, por lo que se establecerá una mesa de diálogo con las personas que decidieron quedarse en el lugar para establecer la ruta a seguir.

Indígenas en el Parque Nacional

Luego de que el Distrito denunciara formalmente a un líder indígena en el Parque Nacional por soborno, la comunidad ahí asentada salió de ese espacio y fue reubicada.

El Parque Nacional entra nuevamente en proceso de recuperación, tanto su cobertura vegetal como su infraestructura patrimonial.

Hasta el momento, más de 1.100 indígenas, que estaban en el Parque Nacional y en la UPI La Rioja, han retornado a sus territorios.