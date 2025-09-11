Capturada pareja por abigeato en operativo policial en el norte del Huila

Neiva

En el norte del Huila, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de una pareja señalada de participar en el hurto de ganado. El procedimiento se adelantó en Tello, luego de recibir un reporte oportuno a la línea de emergencias 123, lo que permitió activar un cerco de seguridad en la región.

Durante la operación, los uniformados interceptaron una camioneta de estacas que levantó sospechas por el peso inusual en la parte trasera. Al inspeccionar el vehículo, encontraron cinco terneros que coincidían plenamente con los animales denunciados como robados en zona rural del municipio de Aipe.

El propietario de los semovientes fue contactado y corroboró la propiedad mediante las marcas registradas, confirmando que los animales habían sido sustraídos de un potrero en la vereda Ato Nuevo. Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI como presuntos responsables del delito de abigeato.

La Policía del Huila resaltó que estas acciones son posibles gracias a la colaboración ciudadana y a los planes de control y prevención implementados. Asimismo, la institución destacó que, en lo corrido del año, se ha logrado una reducción del 83 % en los casos de hurto de ganado en el departamento.