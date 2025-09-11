Buscan que el Congreso debata la crisis en la Ciénaga Grande por proliferación de planta invasora

Santa Marta

La crisis ambiental que viven los pueblos palafitos del Magdalena, causada por una planta invasora que amenaza con desplazarlos, podría llegar a debate en el Congreso de la República.

Así lo confirmó la diputada del Magdalena, Linda Cabarcas Suárez, quien se encuentra en Bogotá para reunirse con miembros de la Comisión Quinta. Su objetivo es proponer un debate de control político que permita al Gobierno Nacional intervenir de fondo en la situación.

En diálogo con Caracol Radio, la asambleísta recordó que esta especie invasora, considerada una de las más agresivas del mundo y originaria del sudeste asiático, ha reducido drásticamente los niveles de oxígeno en el agua. Esto ha causado una mortandad masiva de peces y ha afectado gravemente la economía y la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas.

“Estamos frente a una crisis humanitaria que no puede seguir siendo ignorada. Aquí no se trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones concretas”, manifestó la diputada.

En ese sentido, Cabarcas Suárez hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Ambiente, a la Gobernación del Magdalena y a los entes de control para que asuman compromisos claros con la recuperación de la Ciénaga.

“Este ecosistema no es solo de los pueblos ribereños, es un patrimonio natural de Colombia y necesita atención prioritaria del Estado”, subrayó.