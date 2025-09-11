Boyacá le apuesta a la innovación, la conectividad y el cuidado del medio ambiente

Boyacá

La Gobernación de Boyacá anunció una serie de estrategias que buscan consolidar al departamento como un referente en materia de conectividad, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental. La secretaria de TIC y Gobierno Abierto, Sandra Milena Urrutia, dio a conocer los avances y retos que se desarrollarán en septiembre y octubre.

Reconectados con el Ambiente 2.0

La funcionaria recordó que la campaña Reconectados con el Ambiente 2.0 invita a la ciudadanía a disponer correctamente los residuos eléctricos y electrónicos.

“El 17, 18 y 19 de septiembre estaremos en Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá y Garagoa recolectando pilas, bombillos, baterías usadas, medicamentos vencidos y otros elementos que afectan la salud y el ecosistema. El año pasado logramos recoger 115 toneladas en el departamento, con la participación de 294 empresas”, señaló Urrutia.

Según la secretaria, esta iniciativa es posible gracias al trabajo articulado con la Secretaría de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y empresas expertas en la disposición de estos elementos.

“Muchos de estos aparatos permanecen en nuestras casas sin saber que contienen componentes nocivos. Con estas jornadas ayudamos a proteger el medio ambiente y a sensibilizar a la ciudadanía sobre la economía circular”, añadió.

Hackatón 2025 – Boyacá InnóvaTe

Otro de los anuncios fue la realización de la Hackatón 2025 – Boyacá InnóvaTe, que tendrá lugar en Tunja los días 14, 15 y 16 de octubre. Se trata de un espacio de innovación colaborativa donde estudiantes, investigadores, emprendedores y desarrolladores trabajarán en equipos interdisciplinarios para resolver retos en tres líneas estratégicas: digitalización empresarial, energías alternativas y economía circular.

“La hackatón es un escenario donde definimos problemas reales y los participantes deben crear soluciones tecnológicas en tiempo récord. Los equipos deben estar conformados por cinco personas, de las cuales al menos una debe ser mujer, porque queremos incentivar la inclusión en ciencia y tecnología. Lo más valioso es que las propuestas no se quedarán en ideas, sino que buscamos que los empresarios las desarrollen y financien”, explicó Urrutia.

La Gobernación garantizará los espacios, equipos, conectividad y alimentación para los participantes, quienes además recibirán capacitación previa el 8 de octubre.

Colombia 4.0 – Territorios Digitales

El departamento también fue seleccionado como sede del evento nacional Colombia 4.0 – Territorios Digitales, organizado por el Ministerio TIC. La cita será el 18 y 19 de septiembre en la Universidad de Boyacá, donde se desarrollará una agenda de conferencias, paneles y experiencias interactivas.

“Por primera vez este evento llega a Boyacá. Tendremos escenarios en inteligencia artificial, videojuegos, e-sports, ciberseguridad y nuevas industrias digitales. La inscripción es gratuita y esperamos la participación de empresarios, profesionales, estudiantes y familias enteras, porque la tecnología ya es parte de nuestra vida cotidiana”, indicó la secretaria.

Durante el encuentro, el Ministerio TIC hará un reconocimiento al gobernador Carlos Amaya por su liderazgo en la formación digital de los boyacenses.

“En Boyacá no solo se inscriben a los cursos virtuales, sino que los terminan y se certifican, lo que muestra un verdadero compromiso con la transformación digital”, destacó Urrutia.

Innovación y talento boyacense

Finalmente, la secretaria resaltó que la llegada de la multinacional Indra y el convenio con la UPTC para la creación de un centro de innovación en Tunja consolidan a Boyacá como un territorio con proyección nacional.

“Tenemos talento, infraestructura y visión. La invitación es a que los boyacenses seamos protagonistas de esta transformación, que aprovechemos las oportunidades de formación en habilidades digitales y que pensemos la tecnología como motor de empleabilidad y productividad”, concluyó Urrutia.