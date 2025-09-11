Baja de venta de automóviles tiene en jaque al sector de autopartes

Cúcuta

Shirley Contreras Salazar, Directora ejecutiva Autopartes Norte de Santander, aseguró que en la actualidad el gremio viene presentando una baja en sus ventas, esto, producto de la curva en descenso en la venta de vehículos nuevos en el país.

“Las ventas de automóviles han disminuido y eso hace que los almacenes de repuestos y las diferentes cadenas se vean un poco afectadas”, dijo Cadena.

Más información Sector de marroquinería en Cúcuta advierte que no hay mano de obra para este oficio en la ciudad

Indicó que teniendo en cuenta este difícil momento, desde el gremio vienen organizando una serie de eventos que buscan motivar su mercado, tanto nacional como internacional.

“Para nosotros es muy importantes tener este tipo de eventos, porque eso nos ayuda a mejorar las ventas de los empresarios de la ciudad”.

Por este motivo, para el próximo mes de noviembre, se espera poder desarrollar La Feria Expopartes Cúcuta 2025, donde se espera una importante asistencia de empresarios venezolanos.