Admiten tutela contra la UNP por no entregarle un chaleco antibalas a la representante, Lina Garrido

El Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ha admitido una acción de tutela presentada por la Representante a la Cámara por Arauca, Lina María Garrido contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), alegando la violación de su derecho fundamental de petición.

La acción legal busca que la UNP responda a una petición de entregarle un chaleco antibala que, según la demandante, no ha sido atendida.

“Tuve que TUTELAR para que la UNP me entregue un chaleco antibalas. La tutela fue admitida ayer. Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo. El director de la UNP está presto a garantizar la seguridad de los bandidos y a comprar “mulas” a 9 millones, pero a la oposición nos responde: “tranquila, que no están matando congresistas”… Así lo hizo en noviembre de 2024, la última vez que tuve comunicación con esa entidad“, informó Garrido en su cuenta de X frente a al acción judicial que interpuso.

El juzgado ordenó a la UNP que responda a la tutela en un plazo de dos días, aportando las pruebas necesarias y brindando información sobre los hechos relacionados con la solicitud.