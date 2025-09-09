Corte falla a favor de Garrido y niega demanda de Benedetti pese a que lo llamó “maltratador”

JUSTICIA

El magistrado Héctor Javier Alarcón de la Sala Especial de Primera Instancia decidió inadmitir un denuncia por injuria y calumnia presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti en contra de la representante por Arauca, Lina Garrido.

Le puede interesar Congresista Lina Garrido pide tumbar Reforma Pensional de Petro por supuesto nuevo vicio de trámite

El ministro había recurrido a esta instancia judicial luego de que la congresista dijera en la instalación del Congreso y luego en entrevistas a medios de comunicación que Benedetti era un “maltratador de mujeres”.

Asimismo, en redes sociales la congresista dijo:

“Y ni se le ocurra amenazarme con cuchillo como lo hizo con su esposa en España: le iría mal; yo si me le paro duro”, indicó Garrido en X.

Benedetti aseguró que dichas declaraciones en el Congreso y en medios de comunicación afectaron su derecho a la honra y al buen nombre.

¿Qué dice la Corte de estas acusaciones?

La Corte determinó que, dichas declaraciones dadas por Garrido en la instalación del Congreso y después en medios de comunicación hacen parte de la extensión de esa misma temática y opinión que se hizo en el recurso de réplica de la oposición.

En ese sentido dichas expresiones fueron protegidas bajo la garantía de la “inviolabilidad parlamentaria”.

“En ese entendido, a luces de lo consagrado en el articulo 185 de la Constitución Política, así como en lo manifestado por esta Corporación, -lo cual sera objeto de estudio a continuación-, las opiniones expresadas por la representante a la Cámara LINA MARIA GARRIDO MARTIN, se hallan amparadas por la inviolabilidad consagrada por el articulo 185 de la Carta Política“, dice la Sala de Instrucción.