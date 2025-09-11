A la media noche Invias dio paso en la Transversal del Cusiana

La Transversal del Cusiana, en el sector de Capitancitos en Sogamoso, Boyacá, estaba bloqueada desde las 8:00 a.m., del miércoles 10 de septiembre / Foto: Suministrada.

Luego de varias horas de llevarse a cabo una reunión virtual entre los transportadores que bloqueaban la vía entre Sogamoso y Yopal y el Invías, se logró el paso de los vehículos que estaban represados en ambos sentidos de este corredor vial.

Este encuentro entre los transportadores y el Instituto Nacional de Vías, tuvo una duración cercana a las 6 horas y se logró que el Invías permitiera el tránsito de los automotores que estaban detenidos en el sector de Capitancitos en el municipio de Sogamoso, pero con algunas recomendaciones

“El Invías, que es la entidad a la que tiene a cargo este corredor vial, accedió a evacuar los vehículos que se encontraban en Sogamoso, pero solo por la contingencia y dieron vía hasta media noche. Mientras estábamos en la reunión, la Policía hizo un conteo de los vehículos que iban a pasar, pues solo transitaron esos vehículos en sentido Sogamoso - Aguazul y también los que estaban represados de Aguazul a Sogamoso, pero ellos son muy enfáticos en que este corredor sigue teniendo muchas falencias”, afirmó Alexander Merchán, vocero de los transportadores.

Merchán señaló que el Instituto Nacional de Vías, les hizo unas recomendaciones para poder transitar por la Transversal del Cusiana.

“Hicieron unas recomendaciones, como que sobre los puntos críticos dejen espacios de más o menos 500 metros o un kilómetro entre carro y carro, que si llega a presentarse lluvia que tienen que parar la operación en los puntos críticos y si se registra un sismo también tienen que parar el paso en los puntos críticos”, agregó.

Hay que señalar el Invias afirmó que la Transversal del Cusiana sigue con restricciones para la movilidad de vehículos de carga entre el km 16 (El Crucero) y el km 107 (Cupiagua), en los departamentos de Boyacá y Casanare.