Vía al Llano: Gobernación del Meta pide al Gobierno Nacional cumplir con inversión prometida

Bogotá D.C

Como una crónica de una muerte anunciada, cataloga la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, los derrumbes que han cerrado esta importante vía que conecta el centro del país con 7 departamentos del sur, por 4 días consecutivos.

La mandataria, en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad en Bogotá, asegura que esto sigue pasando porque no se han girado los más de $380 mil millones de pesos que solicitó a comienzos del gobierno Petro, el entonces ministro de Transporte, William Camargo.

“El mismo ministro Camargo pasa la alerta a la Unidad de Gestión de Riesgo a nivel nacional de los $383 mil millones que necesitan inversión para los puntos críticos”, recordó Cortés.

Sin embargo, desde el gobierno nacional le han dicho a la mandataria que no hay recursos para esta vía.

“Nos hablaron este año, la ministra (de Transporte, María Constanza García ) , el 15 de enero antes de salir que hay $103 mil millones para los 16 puntos críticos. Después, hace poco, vuelvo a reunirme con la nueva ministra (María Fernanda Rojas) y me dice que no hay plata para esta vía”, señaló la gobernadora.

Ante el incumplimiento por parte del asignación de recursos del gobierno nacional, la gobernación ahora deberá decidir si desfinanciar otros sectores del departamento para atender esta emergencia.

“Nos toca, como lo hemos hecho en el Meta, empezar a desfinanciar otras cosas e invertir en las cosas más importantes y más urgentes. No quisiera que en unos meses estuviéramos nosotros paralizando medio país porque desafortunadamente no se hizo la inversión a una vía que conecta toda una región”, expresó.

Añadió que hay un fondo de contingencia donde están los recursos guardados para esta vía. “Es nuevamente pedirle a la ministra de Transporte, al gobierno nacional, al presidente, que se sienten y revisen”.

La vía al Llano o a la Orinoquía es una de las vías con mayor dificultad topográfica ya que se presentan constantes deslizamientos de tierra y derrumbes que afectan la movilidad en el corredor.

Además, también se presentan fallas y debilidades en la infraestructura vial. Un ejemplo de esto es el puente el Chirajara , que fue entregado pero que se ha puesto en funcionamiento.

Ante esta nueva situación que viven los más de 7 departamentos que se conectan por esta vía, la gobernadora pide al Ministerio de Transporte y a las demás autoridades que cumplan con los recursos que se comprometieron a entregar.