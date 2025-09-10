Valerie Tatiana: Una Reina con Alma de Inclusión

Con su carisma, fortaleza y sonrisa, Valerie ya es reina: una reina de lucha, de esperanza y de inclusión. Un ejemplo vivo de que la belleza más grande es la que nace del corazón

Valerie Tatiana de Ávila Pérez tiene 18 años y nació en Cartagena con una condición genética llamada síndrome de Down. Es la menor de tres hermanos y desde su llegada transformó la vida de su familia. Para sus padres, Tatiana Patricia de Ávila Pérez y Alcides Miguel de Ávila Díaz, su nacimiento fue una sorpresa, pero muy pronto esa sorpresa se convirtió en amor incondicional. Junto a sus hermanos, Alcides Miguel y Dilma Lucía, le han brindado siempre un entorno lleno de cariño, convirtiéndose en su mayor respaldo.

Desde muy pequeña manifestó su deseo de ser modelo y reina de belleza. Su madre, una mujer de gran fortaleza, decidió acompañarla en ese camino, pese a los obstáculos y prejuicios que cuestionaban su participación en concursos de belleza por su condición. Sin embargo, esas barreras se convirtieron en impulso para seguir adelante.

Su primer reinado llegó a los 4 años en la institución ALUNA, donde fue elegida Reina Infantil. Allí, en el marco de un convenio con el Concurso Nacional de Belleza, tuvo la oportunidad de recibir a las candidatas nacionales con su ternura y carisma, experiencia que encendió aún más su sueño.

Aunque algunas agencias de modelaje le cerraron las puertas, Valerie no se rindió. Con el apoyo de la exreina Élida Castro, recibió formación en modelaje; y cuando la agencia cerró, continuó entrenándose por su cuenta: veía videos en YouTube, ensayaba frente al espejo y aprendió a maquillarse con gran precisión. Hoy en día, se maquilla sola y brilla en redes sociales como TikTok, donde canta y baila con naturalidad.

Su talento empezó a abrirle puertas en pasarelas y marcas locales como Energy Fashions, Mega Moda y Yirleys Reales. En 2022, gracias a la Fundación Inclusivo y a Karen Guardó, llegó una oportunidad única: representar a Bolívar en Miss Teen Colombia en Bogotá, convirtiéndose en la primera joven con síndrome de Down en participar en este certamen nacional. Aunque su madre temía el rechazo, el amor por su hija la llevó a decir “sí”. Valerie desfiló con seguridad y autenticidad, recibiendo una ovación inolvidable. No obtuvo la corona, pero sí el reconocimiento de un país entero.

En 2024, su historia sumó un nuevo capítulo cuando el diseñador cartagenero Guillermo Erazo la invitó al concurso Miss Belleza Étnica, donde fue coronada Miss Teen Étnica, consolidándose como referente de inclusión, talento y belleza.

En lo educativo, el camino no ha sido fácil. Aunque la Fundación Aluna la valoró positivamente para asistir a instituciones regulares, muchos colegios le cerraron las puertas o no le ofrecieron atención adecuada. Durante su primaria en el Colegio María Auxiliadora no tuvo avances significativos, lo que llevó a su familia a probar alternativas. Finalmente, en el Colegio El Rosario recibió el acompañamiento necesario para progresar, y hoy cursa octavo grado en el Colegio Adventista de Cartagena, institución que reconoce sus capacidades y fomenta su desarrollo.

Actualmente, Valerie representa al barrio La Esperanza en el Reinado Juvenil de Cartagena, bajo la dirección de su representante Roberto Lozada. Allí impulsa su proyecto “Semillas de Inclusión”, una iniciativa que busca visibilizar y fortalecer las habilidades de jóvenes con discapacidad intelectual y cognitiva, brindándoles herramientas para una vida más independiente y digna.

Su mayor sueño es participar en el Reinado Popular de Cartagena y representar una causa poderosa: la inclusión. Más allá del brillo de una corona, Valerie quiere demostrar que las personas con discapacidad también tienen sueños, merecen respeto y espacios para brillar.