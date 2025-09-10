¡Trabajo sí hay! Conozca las oportunidades laborales que tiene Ibagué

Ibagué

La Agencia Pública de Empleo del SENA en el Tolima está ofertando 50 vacantes laborales para desempeñarse en las áreas de cárnicos, fruver, panadería y pescadería, en una importante multinacional que se radicará en la ciudad de Ibagué.

¿Quiénes pueden aspirar?

Los aspirantes deben contar con experiencia previa en alguno de los perfiles solicitados y presentar su certificado de residencia, el cual puede obtenerse en la Alcaldía Municipal o a través de la plataforma PISAMI.

Las personas interesadas deben presentarse con su hoja de vida y los respectivos soportes hasta el viernes 12 de septiembre, en el horario de 8:30 a 11:30 de la mañana o de 2:30 a 5:30 de la tarde, en la Agencia Pública de Empleo del SENA, ubicada en la transversal 1 # 42 – 244.

Las vacantes están disponibles para la ciudadanía en general. En caso de ser egresados del SENA en formaciones afines a los perfiles solicitados, esta puede ser una oportunidad laboral para vincularse a una reconocida empresa.

¿Cómo es el proceso?

La compañía contratante adelantará entrevistas en el mes de septiembre y, posteriormente, en octubre llevará a cabo el proceso de selección, que incluye visitas domiciliarias y exámenes médicos. Estos trámites no tienen ningún costo, por lo cual se invita a no dejarse engañar por terceros.

Las personas seleccionadas iniciarán labores en el mes de noviembre.

Otras vacantes en Ibagué

Igualmente otras empresas privadas del Tolima están realizando convocatorias de empleo. Es el caso de la cadena de supermercados SurtiPlaza busca los siguientes perfiles:

Auxiliar de Mantenimiento (Electricista)

Auxiliar de Perifoneo-Polifuncional

Auxiliar de Cocina

Despostador de Carne

Coordinador de Piso (Supermercado)

Auxiliar de Sala de Procesos (Pulpas y Picados)

Auxiliar de Carnes

Auxiliar de Carnes/Cavero

Auxiliar de Abastecimiento y proceso de Carnes

Coordinador de Cajas

Auxiliar Operativo Polifuncional (Bodega)

Los interesados podrán enviar su hoja de vida al correo electrónico trabajaconnosotros@dsierra.com ó en la línea WthatsApp 3144491934.