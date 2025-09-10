Barranquilla

¡Tome nota! No habrá luz en sectores de Barranquilla, Galapa y Sabanalarga el 10 de septiembre

La empresa Air-e dio a conocer que realizará diferentes trabajos que obligará la suspensión del servicio. Consulte los horarios.

La empresa Air-e dio a conocer que realizará acciones de mejora del servicio de energía, lo que obligará la suspensión de energía en diferentes sectores en Barranquilla, Galapa y Sabanalarga.

Sin energía en Barranquilla:

Se cambiarán crucetas en la carrera 35C3 con la calle 82, en el barrio Villa del Rosario, en Barranquilla, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Sin luz en Galapa y Sabanalarga:

La empresa Air-e Intervenida, adelantará trabajos eléctricos en el barrio El Mohán en Galapa. Las obras para la adecuación de redes eléctricas de baja tensión se realizarán entre las 10:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde, a la altura de la calle 4 con la carrera 14.

Finalmente, en el barrio Jhon F Kennedy, de Sabanalarga, se ejecutarán trabajos para el balanceo de transformadores en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, a la altura de la calle 15 con la carrera 9.

