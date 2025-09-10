Preocupante aumento de casos de suicidio en el Huila

Neiva

En el Huila, el suicidio continúa siendo un grave problema de salud pública. Según la Secretaría de Salud Departamental, en los últimos diez años la región ha ocupado lugares preocupantes en las estadísticas nacionales. Solo en 2024 se registraron 91 muertes, mientras que en lo corrido de 2025 ya se notifican 54 casos, la mayoría en hombres.

El intento de suicidio también preocupa, aunque presenta una reducción frente a años anteriores. En 2023 se cerró con 1.010 casos, mientras que en 2024 fueron 786 y este año se contabilizan 462. A diferencia de la mortalidad, en este evento las mujeres son quienes más intentos reportan, lo que refleja una diferencia marcada por género.

El profesional del tema Federico Barreto, comento que “las autoridades resaltan que el suicidio es un fenómeno multicausal, por lo que su abordaje requiere la articulación de varios sectores. Educación, cultura, deporte y gobierno se suman a la estrategia liderada por la Gobernación y la Secretaría de Salud, con el fin de fortalecer la prevención y la atención en salud mental en los 37 municipios del departamento”.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía para estar atentos a señales de alerta en familiares o amigos, como cambios bruscos de ánimo o expresiones de desesperanza. Además, se recuerda que el Huila cuenta con la Línea de la Vida, disponible las 24 horas al número 321 907 34 39, donde se brinda acompañamiento y orientación en momentos de crisis.