Precio del dólar en Venezuela HOY, 10 de septiembre, según BCV: ¿a cómo se cotiza?

En Venezuela recientemente se han presentado tensiones políticas con Estados Unidos debido a que el presidente, Donald Trump, realizó un despliegue militar al caribe en buques de guerra. Esto lo realizo la administración de EE. UU. para combatir una embarcación de narcotraficantes que, según Trump, había salido del país venezolano.

Estos acercamientos por parte de la región norteamericana ha causado un profundo malestar a nivel internacional, ya que para mucho es una invasión a la soberanía de un territorio que se supone que es independiente. Las reacciones por parte del gobierno de Venezuela no se hicieron esperar, pues Nicolás Maduro, actual presidente, manifestó que es ilegal lo que está haciendo Estados Unidos.

Si bien esto ha sido todo un tema de conversación, no aliviana la situación económica, social ni política por la que está pasando el pueblo venezolano, pues las sanciones que se le impuso a este país hace años, solo ha agravado la crisis, sin contar, la suspensión de licencias petroleras y la exportación de esta.

Asimismo, el precio del dólar dentro del país cada vez es más alto, pues desde que comenzó la crisis económica, no se ha vuelto a estabilizar, provocando que el Bolívar se devalúe con fuerza.

Dólar HOY en Venezuela, 10 de septiembre

El precio del dólar en Venezuela lo presenta el Banco Central de Venezuela (BCV), una actualización que realizan diariamente. Según esta entidad, para este 10 de septiembre, se cotiza el dólar en 156,37390000 bolívares.

Representando un aumento leve aumento, ya que el día de ayer, 9 de septiembre, se cotizó en 154,9825 bolívares.

Además, no solo el BCV presenta el precio del dólar en Venezuela, sino de otras monedas y su cotización dentro del país.

Por otro lado, una aclaración importante es que, el último reporte sobre el estado económico en el que se encuentra Venezuela actualmente, fue de hace cinco meses, pues el único que se mantiene vigente, es el precio de las diferentes monedas y la compra y venta en los bancos principales del país.

Precio de divisas extranjeras en Venezuela este 10 de septiembre

El valor de estas divisas se pueden visualizar en la página del Banco Central de Venezuela, dónde se encuentran las tasas de cambio de diferentes monedas al rededor del mundo, además del dólar estadounidense.

Euro: 183,3390 bolívares

183,3390 bolívares Yuan chino: 21,9586 bolívares

21,9586 bolívares Lira turca: 3,78878 bolívares

3,78878 bolívares Rublo ruso: 1,86710 bolívares

Precio del dólar en Colombia HOY, 10 de septiembre

El TRM del Banco de la República mostró el precio para este 10 de septiembre es de $3.919 pesos, significando una disminución de $2 pesos, pues el día el pasado 9 de septiembre, su cotización fue de $3.921 pesos. Esto representó una disminución de $1 peso dentro del mercado.

Ha bajado considerablemente, ya que en agosto, estuvo por encima de los $4,000 pesos colombianos. Si quiere conocer más detalles sobre el dólar en Colombia, consulte aquí.

