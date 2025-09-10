Batalla campal en City U, centro de Bogotá, luego de partido Colombia vs Venezuela

Luego de Finalizado el partido entre Colombia y Venezuela, hinchas de ambas selecciones protagonizaron una riña en el centro comercial City U, en pleno centro de Bogotá.

Lo que comenzó como un ambiente festivo para ver el encuentro en pantallas gigantes terminó en una riña masiva que desató el pánico entre estudiantes, transeúntes y trabajadores de la zona.

En redes sociales se difundieron varios videos de la pelea. De acuerdo con los testigos, el enfrentamiento empezó en el sexto gol, marcado por Jhon Córdoba.

Algunos aficionados comenzaron a arrojar cerveza y objetos tras cada gol, lo que provocó roces entre los presentes. Un espectador señaló que un grupo de personas, incluyendo repartidores, protagonizó los primeros enfrentamientos, que luego se extendieron a otros asistentes.

Videos captaron el momento en que algunos individuos amenazaron con armas blancas, aunque no se confirmaron personas lesionadas. Varias botellas fueron lanzadas durante la riña impactó cerca de una asistente, lo que generó pánico entre los asistentes.

Los gritos y los insultos se sintieron en el lugar mientras los testigos exigían que los responsables abandonaran el sitio. La seguridad privada intentó contener el caos, pero la magnitud del enfrentamiento superó sus esfuerzos, y se requirió la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La Policía Metropolitana informó que la situación fue controlada; no se presentaron personas lesionadas ni capturados.

“Se nos genera un hecho de intolerancia, lo cual genera una riña múltiple entre estas dos hinchadas. En ese momento dan aviso a nuestras zonas de atención y de inmediato llegamos e intervenimos, y separamos las dos partes. En este momento podemos dar un parte de tranquilidad. La Policía Metropolitana de Bogotá está desplegando sus capacidades con nuestros vecinos, recogiendo videos, para ver si logramos la ubicación de las personas, al parecer extranjeras, que generaron este hecho”, indicó el teniente Coronel Sergio Bayona, comandante Operativo de seguridad ciudadana número 4.