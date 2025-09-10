No tengo ni para la nómina por la negligencia de las EPS: gerente de la USI de Ibagué

Ibagué

La deuda de las EPS con la Unidad de Salud de Ibagué supera los $30 mil millones, solo la Nueva EPS tiene de una cartera de $13 mil millones así lo denunció el gerente de la entidad, Jorge Cabrera.

Precisamente Cabrera resaltó que con el apoyo del Ministerio de Salud de un giro de $10 mil millones se logró pagar la nómina y estar con los trabajadores de la entidad.

“Solo le adeudamos a los trabajadores el retroactivo, pero esta semana nos ponemos al día, no ha sido fácil porque las deudas de las EPS es grande”, dijo Cabrera al advertir la situación que se está presentando.

El gerente de la Unidad de Salud hizo un llamado a la agente interventora de la NUEVA EPS para que se adelante una mesa de trabajo con el fin de gestionar el pago de cartera y cruzar cuentas, porque según el funcionario en esta EPS existiría una desorganización en la que no se sabe que cuentas le deben a los hospitales.

“Hay fallas en el giro de los recursos”: Jorge Cabrera

Por otra parte, denunció que en el mes de septiembre tenían que llegarle más de $3 mil millones correspondiente al giro directo, pero solo le transfirieron $1.000 millones afectando el flujo de efectivo del centro asistencial.

“La solo nómina de la Unidad de Salud me cuesta $3.042 millones, lo que Sanitas y la Nueva EPS no me pagaron el giro directo, me dejaron de pagar alrededor de $2.500 millones. No tengo ni para la nómina por la negligencia de las EPS”, destacó.

En la actualidad la USI factura cerca de $5 mil millones, pero la cifra que le giran producto del pago es inferior resaltó Jorge Cabrera, gerente de la entidad del municipio.