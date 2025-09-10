Mamá de Juanes, Alicia Vásquez, falleció a los 95 años: así influyó en su carrera como cantante

En la tarde de este miércoles, 10 de septiembre, las redes sociales han lamentado la noticia del fallecimiento de Alicia Vásquez, la madre del artista colombiano, Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido popularmente como Juanes.

Alicia, quien inspiro varias de las canciones de su hijo, partió el pasado lunes, 8 de septiembre, no obstante, luego de tres días se dio la noticia, tras conocerse de que tanto el cantante como su familia más cercana decidieron pasar el luto en silencio.

Noticia en desarrollo