Liberada líder social Ana Beatriz Sánchez en zona rural de La Plata

Neiva

En el municipio de La Plata se confirmó la liberación de la líder social Ana Beatriz Sánchez, quien había sido secuestrada el pasado 5 de septiembre por integrantes del frente Hernando González Acosta. El hecho se registró en la vereda San Vicente, en presencia de la comunidad y con acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja.

El grupo armado ilegal manifestó que la señora Sánchez no podía permanecer en la región, alegando supuestos motivos de seguridad. Esta decisión fue rechazada por las autoridades departamentales, que condenaron los actos de destierro contra líderes sociales que trabajan en la defensa de los derechos de la población civil.

El secretario de gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, afirmo que “actualmente, Ana Beatriz Sánchez se encuentra con sus familiares, quienes la recibieron cerca del casco urbano de La Plata. De manera inmediata se activó la ruta de protección, con el fin de garantizar su seguridad y la de su entorno. Las autoridades reiteraron que no permitirán que estos hechos de intimidación se normalicen en el territorio”.

El gobierno departamental, en articulación con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar y de policía, anunció acciones concretas para proteger a la población rural de La Plata. Aunque la zona enfrenta complejas condiciones de seguridad debido a su cercanía con el Cauca, se reafirmó el compromiso institucional de salvaguardar a los líderes sociales y a la comunidad en general.