Intento de asonada en contra del Ejército en Putumayo: Un civil resultó herido

Colombia

Un pelotón del Ejército Nacional que adelantaba operaciones contra la minería ilegal en zona rural de Puerto Guzmán, Putumayo, fue atacado por un grupo de pobladores en medio de una situación registrada en las últimas horas.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales y que ya fueron confirmados por las autoridades militares, los uniformados realizaron disparos disuasivos contra el piso cuando varias personas intentaron desarmarlos en medio de la confrontación.

En medio del desorden, un civil habría resultado herido por impacto de fusil en una de sus piernas. Aunque aún no se conoce su estado de salud, y la tropa ya fue sacada del lugar, sin afectaciones.

El Ejército aseguró que la operación se dirigía contra actividades en contra de una mina ilegal de oro que afecta la zona y que se investigan las circunstancias exactas en las que se produjo la lesión del ciudadano.

La situación continúa siendo materia de investigación y la noticia está en desarrollo.