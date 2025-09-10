Gremios defienden modelo de concesiones ante propuesta del Gobierno: “Superamos un rezago de un siglo”

Ante el planteamiento del Gobierno Nacional de reprogramar las vigencias futuras para proyectos de infraestructura, gobernadores, alcaldes y gremios se han unido para defender el modelo de concesiones, destacando sus beneficios para el desarrollo del país. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, advirtió sobre los riesgos jurídicos de abandonar estos contratos.

Caicedo, en una reciente entrevista con 10AM de Caracol Radio, explicó el contexto de la discusión: “Entiendo que el gobierno está planteando reprogramar las vigencias futuras para todos los proyectos que tengan que ver en infraestructura con asociaciones público-privadas, ¿cierto?”.

Destacó el apoyo unánime de los mandatarios locales al modelo concesional: “Es un hecho sin precedentes, al menos en la historia reciente, gobernadores, alcaldes y representantes de los gremios, en este caso, en Caldas, Risaralda y Quindío, están defendiendo a una sola voz la bondad del modelo concesional”.

En ese sentido, el experto resaltó los beneficios del modelo concesional para el desarrollo vial del país: “Gracias al modelo de concesiones en escasos veinte, treinta años, hemos logrado superar en Colombia un rezago de un siglo en materia de carreteras”.

“Jurídicamente, no es válido el planteamiento”

Caicedo contrastó el modelo de concesiones con la gestión estatal de las vías: “Recuerden ustedes que el Estado generalmente cuando maneja una vía y lo hace o lo ha hecho tradicionalmente a cargo del Instituto Nacional de Invías o en manos del Instituto Nacional de Vías… allí no se está dando el mecanismo tal como opera en las concesiones, es decir, se construyen las vías y al poco tiempo se han deteriorado”.

Advirtió sobre los riesgos jurídicos de abandonar los contratos de concesión: “Jurídicamente, no es válido el planteamiento y obviamente lo que tenemos que evitar es que esto se genere o derive finalmente en un semillero de pleitos”. Añadió que, las entidades de control ya han advertido sobre la ilegalidad de reprogramar las vigencias futuras:

“No solamente las entidades de control, en este caso la Contraloría General de la República ya hizo una advertencia en el sentido de que un paso en esa dirección sería ilegal”.

La discusión sobre el futuro de las concesiones en Colombia se mantiene abierta. Mientras el Gobierno evalúa opciones, los gremios y mandatarios locales defienden el modelo que consideran clave para el desarrollo del país.

Escuche la entrevista completa en 10AM de Caracol Radio: