“Es clave tener una infraestructura y una educación a la altura de las necesidades”: Ramiro López
El representante del BID en Colombia habló sobre las tasas de crecimiento que registra el país frente a otro de la región y el efecto positivo que en estas podría tener la apuesta por la autonomía territorial.
En el marco de El Gran Encuentro: el Desafío por la Descentralización, de Prisa Media, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el país, Ramiro López-Ghio, señala la importancia del impulso a bienes y capacidades regionales que generen reducción de costos como una forma de generar mayor producción y exportación.
Para López-Ghio, el camino que transita Colombia en este momento hacia la descentralización impulsaría un ordenamiento productivo más eficiente que impulsaría, precisamente, el panorama de desarrollo al que hizo referencia. “Se requieren tasas de crecimiento a lo largo del tiempo. Para eso, un fenómeno claro es la productividad.”
A continuación, la entrevista completa: