Floresta decretó tres días de duelo por muerte del soldado Yamid Araque Cely

Floresta

El municipio de Floresta, Boyacá, vive momentos de dolor tras confirmarse la muerte en combate del soldado profesional Yamid Araque Cely, quien perdió la vida en enfrentamientos con el ELN en Norte de Santander.

El alcalde Luis Mario Vargas anunció que se expidió un decreto mediante el cual se declararon tres días de duelo en el municipio. Durante este tiempo, las banderas ondearán a media asta como homenaje a quien calificó como “un héroe que entregó su vida en cumplimiento de su labor”.

“El soldado Yamid Araque siempre se caracterizó por ser un gran ser humano, cercano a la comunidad. Su partida enluta no solo a su familia, sino a todo nuestro pueblo. Queremos honrarlo con una velatón y repudiar esos actos de violencia que tanto daño hacen a las familias de Colombia”, expresó el mandatario local.

La velatón se llevará a cabo este miércoles a las 6:00 de la tarde, frente a la iglesia parroquial del municipio, donde la comunidad se reunirá para rendirle tributo.

Vargas recordó que Araque Cely, hijo menor de tres hermanos, llevaba más de 12 años en el Ejército Nacional y era reconocido por sus cualidades humanas y profesionales. “En Floresta lo llamaban el amigo de todos. Cada vez que tenía permiso, visitaba el municipio y compartía en nuestras tradiciones. Este golpe entristece profundamente a toda la comunidad”, señaló.

El alcalde agregó que, según información de la familia, el traslado del cuerpo se ha dificultado por las condiciones de la zona donde ocurrió el enfrentamiento. Sin embargo, confirmó que ya fue evacuado y se encuentra en Cúcuta, desde donde será llevado a Floresta para las exequias.

“Nos solidarizamos con sus padres, así como con sus hermanos Jeffer y Marisol. Hoy todo el pueblo se une al dolor de esta familia porque hemos perdido a un gran hijo de Floresta”, concluyó Vargas.