Alejandro Sanz y su valiente decisión para sentirse bien

En medio del éxito de su canción “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, Alejandro Sanz ha abierto su corazón y ha compartido un importante mensaje sobre la salud mental. Durante una reciente entrevista, el artista recordó el difícil proceso que atravesó en 2023 y cómo esa experiencia lo llevó a buscar ayuda profesional.

Sanz ha enfatizado la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y eliminar los estigmas que la rodean.

“El mensaje de la letra es mucho más profundo de lo que parece a simple vista cuando escuchas la canción, pero es importante que llevemos a la gente el mensaje de que cuando no te sientes bien no pasa nada. No es nada raro, no te tienes que sentir peor porque te sientas mal. El mensaje es bonito y lo hemos hecho de una forma que le quita el peso y el estigma a la salud mental”, declaró el artista.

Recordando el impacto de un mensaje que publicó en redes sociales, Alejandro confesó: “Al día siguiente lo releí porque me asusté un poco de todo el revuelo que había generado y estaba muy bien dicho porque estaba sacado del corazón, directamente de las entrañas. Al principio me asusté un poco y dije, ¿para qué hago esto? Pero luego me di cuenta de que efectivamente esto a mucha gente también le sirve, y no solo a la gente, también a uno mismo. Porque en el momento en el que exteriorizas eso, es el momento en que comienzas a caminar hacia la luz, hacia el lado correcto”.

El cantante también reveló la necesidad que tuvo de buscar ayuda en su momento más crítico. “Busqué ayuda. Nunca había sentido eso que sentí ese día y por eso me asusté más de la cuenta. No era capaz de reconocer lo que me estaba pasando, porque cuando estás triste, sabes que es tristeza; cuando estás enfadado, sabes que es enojo. Pero cuando sientes algo que no sabes cómo se llama, ahí es donde busqué ayuda y fue un proceso muy enriquecedor. Aprendí mucho sobre mí y sobre las relaciones con los demás. Y me ha servido de mucho, soy más feliz desde entonces”.

Sobre su experiencia, Alejandro reflexionó: “Uno va a veces a un terapeuta pensando en que le vas a decir ‘oye, dame la receta para estar bien’ y claro, lo primero que te dicen es ‘eso no va así, esto es que tú indagues, profundices y llegues a donde tengas que llegar’”.

Alejandro Sanz sigue siendo un referente en la música y, ahora más que nunca, también en la importancia de la salud mental. Su mensaje resuena con miles de personas que atraviesan situaciones similares y refuerza la idea de que pedir ayuda es un acto de valentía y crecimiento personal.