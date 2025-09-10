Este domingo en Villa del Rosario se adelantará Cabildo Abierto que busca la eliminación del peaje

Villa del Rosario

El Concejo de Villa del Rosario ya hizo pública la invitación formal, a la comunidad en general, para que participen en el Cabildo Abierto que busca la eliminación definitiva del peaje La Parada, ubicado sobre la autopista internacional.

La jornada se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre, a partir de las 8:30 de la mañana, en el parque Libertadores.

Más información A la cárcel hombres sorprendidos en Tucunaré, portando una granada y estupefacientes

“Vamos a contar con la administración pública, el Concejo de Villa del Rosario y varios actores, para decirle no más al peaje del municipio. Esto, teniendo en cuenta los hechos de inseguridad que ha generado el peaje y también las afectaciones económicas que ha generado, durante los años” dijo Robert Vaca, integrante del comité que convoca al Cabildo Abierto y líder del municipio.

Recordó que el objetivo que persiguen con este cabildo abierto es el traslado del peaje a su punto inicial, que es a poco metros del puente internacional Simón Bolívar o la eliminación definitiva del mismo.

Así mismo indicó que, si usted quiere participar de la jornada, “debe acercarse hoy miércoles, 10 de septiembre, al Concejo Municipal, la secretaria los espera y formalmente se inscriben en el libro de participación”.