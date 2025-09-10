Cúcuta

A la cárcel hombres sorprendidos en Tucunaré, portando una granada y estupefacientes

Tenían en su poder 810 dosis de cocaína listas para su comercialización.

A la cárcel hombres sorprendidos en Tucunaré, portando una granada y estupefacientes. / Foto: Fiscalía.

A la cárcel hombres sorprendidos en Tucunaré, portando una granada y estupefacientes. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

Un juez de garantías envío a la cárcel a cuatro hombres capturados en flagrancia con un arma y estupefacientes.

Los capturados fueron identificados como Daniel Alejandro Cardiet Mendoza, Cristian Albeiro Ortiz Durán, Adrián Esteban Pardo cruz y Sebastián Felipe Galvis Rincón, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Ninguno de los hombres aceptó los cargos.

Más información

Los procesados fueron capturados en flagrancia el pasado 5 de septiembre, durante tres diligencias de allanamiento y registro adelantadas por el Ejército y la Policía Nacional en el barrio Tucunaré de Cúcuta.

En los procedimientos las autoridades incautaron una granada de fragmentación y 810 dosis de cocaína, listas para su comercialización.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad