A la cárcel hombres sorprendidos en Tucunaré, portando una granada y estupefacientes. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

Un juez de garantías envío a la cárcel a cuatro hombres capturados en flagrancia con un arma y estupefacientes.

Los capturados fueron identificados como Daniel Alejandro Cardiet Mendoza, Cristian Albeiro Ortiz Durán, Adrián Esteban Pardo cruz y Sebastián Felipe Galvis Rincón, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Ninguno de los hombres aceptó los cargos.

Los procesados fueron capturados en flagrancia el pasado 5 de septiembre, durante tres diligencias de allanamiento y registro adelantadas por el Ejército y la Policía Nacional en el barrio Tucunaré de Cúcuta.

En los procedimientos las autoridades incautaron una granada de fragmentación y 810 dosis de cocaína, listas para su comercialización.