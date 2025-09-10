“Es un acto ruin”: Katherine Miranda advierte que MinIgualdad estaría rompiendo ley de cuotas

Colombia

La representante a la Cámara, Katherine Miranda, cuestionó que el Gobierno esté justificando que la designación de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad no rompe con la cuota de género.

Según dijo la congresista de la Alianza Verde, es una burla por parte del Gobierno, afirmar que el nuevo ministro de Igualdad cumple con dicha cuota.

“Yo hoy quiero levantar la voz por las mujeres, porque lo que acaba de hacer el gobierno nacional con el nombramiento de Juan Carlos Florian, diciendo que hace parte de la cuota de género, es un acto ruin, es una burla, es de un profundo cinismo que a mí misma me impresiona”.

Cuestionó además Miran que mientras que a las mujeres les ha costado dar la lucha conseguir la paridad de género en la política, “ahora un hombre que se dice una persona marica venga a ocupar el espacio que nos corresponde a nosotras, las mujeres”.

Agregó la representante a la Cámara que se trata de “un acto inaceptable por parte del gobierno de Gustavo Petro”.

¿Qué dice la ley de cuotas?

Según dicha normativa el 50% de los cargos de máximo nivel decidido en el Gobierno Nacional deben ser ocupados por mujeres.

Aún así, lo que han argumentado desde el ejecutivo es que el ministro Florian es “de género fluido”, motivo por cual no se incumpliría con la ley de cuotas.