“Encontramos estanterías vacías”: Secretaría de Salud sobre farmacia de EPS en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Liliana Ospina, secretaria de Salud de Ibagué, confirmó lo encontrado en una farmacia que presta los servicios de entrega de medicamentos a la EPS Famisanar.

Ospina aseguró que la administración continúa haciendo vigilancia a las farmacias de la ciudad tras el aumento de quejas de los ibaguereños, ante los pendientes que a diario se suman para la entrega de medicamentos.

“En el más reciente operativo, la Secretaría de Salud Municipal evidenció que las estanterías se encuentran vacías, mientras que los usuarios esperan horas para la entrega de medicamentos para casos como cáncer, diabetes, esquizofrenia, hipertensión, entre otras enfermedades”, dijo Ospina.

Los operativos seguirán

“Por eso nosotros llegamos con todo nuestro equipo de auditores, a revisar qué es lo que está pasando, encontramos estanterías vacías, entonces cómo van a entregar medicamentos si no tienen reserva”, resaltó Liliana Ospina.

La secretaria de Salud además aseguró que en cada una de las visitas realizadas se ha encontrado que al llegar los funcionarios de la entidad se hace entrega efectiva de los medicamentos a los pacientes, pese a llevar varios meses esperando.

Opinan los pacientes

Según Luz Mery Silva, usuaria de esta EPS, manifestó que “Mucha gente se fue, yo me quedé esperando, cuando llegaron todos de la Alcaldía, todos se movieron y entonces sí hubo, no me los habían dado, esto es un control de tres meses porque yo sufro de hipertensión”.

¿Cómo los usuarios de las EPS pueden denunciar?

La Secretaría de Salud continuará con estos operativos e igualmente invita a los usuarios que tengan autorizaciones y medicamentos pendientes por parte de las EPS, enviar sus órdenes médicas al correo aseguramiento@ibague.gov.co.